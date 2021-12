Colpi di pistola a Tarquinia | cadavere ritrovato nelle campagne

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Sono stati i passanti a dare l’allarme, nel pomeriggio di oggi, dopo aver sentitodi arma da fuoco in zona Saline a. I carabinieri sono accorsi e hanno trovato in auto, ancora con la cintura allacciata, un uomoto alla testa condi arma da fuoco. In breve sono arrivati anche gli uomini della Scientifica per cercare di ricostruire l’accaduto. Sulle indagini vige il massimo riserbo. Seppure da indiscrezioni sembrerebbe che la vittima, un 50enne professore universitario, stesse scappando quando sarebbe stato raggiunto da un uomo con volto coperto che avrebbe fatto fuoco. Si tratta però solo di indiscrezioni che dovranno trovare confermeattività investigative, al momento frenetiche, volte a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale ...

Advertising

ereike05 : Venne ucciso da diversi colpi di pistola esattamente 40 anni fa, l’8 dicembre 1980, il mitico John Lennon - artedipulire : Alle ore 22.51,mentre si accingeva a rincasare con la moglie Yoko Ono,John Lennon si trovava di fronte all'ingresso… - giulianol : RT @frank9you: @giulianol uomini con le ????????;poco prima che Gavrilo Princip li uccidesse con 2 colpi di pistola,contro Francesco Ferdin… - frank9you : @giulianol uomini con le ????????;poco prima che Gavrilo Princip li uccidesse con 2 colpi di pistola,contro Frances… - infoitinterno : Uomo di 30 anni ucciso a colpi di pistola nel palazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Colpi pistola

...che avrebbe spinto il 40enne ad uccidere adi proiettile i suoi bambini di 4, 8 e 10 anni e la moglie, prima di suicidarsi. Un gesto folle, che l'uomo potrebbe aver compiuto con la...Una rapina da 200 mila euro, in cui per poco non perse la vita anche una guardia giurata, raggiunta da tredi. Un assalto in grande stile, quello che avvenne in via Leonardo da Vinci, vicino a una filiale della Banca Intesa, la mattina del 9 novembre del 2015 , e per il quale è stato ...La morte del 30enne romeno, freddato nell'ascensore del suo palazzo a Primavalle da tre colpi di pistola, per gli investigatori è da inquadrarsi ...La banda di ladri aveva fatto irruzione nel suo negozio di alimentari usando una Fiat Panda come ariete e lui non aveva esitato a tirare fuori la pistola e ad esplodere tre colpi contro i malviventi d ...