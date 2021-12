Calciomercato Atalanta, un club estero si inserisce nella corsa Boga: i dettagli (Di martedì 7 dicembre 2021) Jeremie Boga è al centro dei desideri dell’Atalanta per il mercato di riparazione, un’operazione seria e fattibile su cui la Dea sta lavorando da diverso tempo, bruciando così la concorrenza. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Atalanta ha messo sul piatto un’offerta di 20 milioni più bonus per il cartellino di Boga, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 25 milioni da parte del Sassuolo. Boga, Atalanta, CalciomercatoRitorno di fiamma per De Zerbi Nelle ultime ore però, lo Shakhtar di De Zerbi ha rilanciato offrendo uno scambio con l’esterno Manor Salomon più una cospicua parte cash. Il Sassuolo dal canto suo avrebbe già rispedito l’offerta al mittente informando il club ucraino dell’impossibilità ad imbastire una trattativa a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Jeremieè al centro dei desideri dell’per il mercato di riparazione, un’operazione seria e fattibile su cui la Dea sta lavorando da diverso tempo, bruciando così la concorrenza. Come riportato da Fabrizio Romano, l’ha messo sul piatto un’offerta di 20 milioni più bonus per il cartellino di, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 25 milioni da parte del Sassuolo.Ritorno di fiamma per De Zerbi Nelle ultime ore però, lo Shakhtar di De Zerbi ha rilanciato offrendo uno scambio con l’esterno Manor Salomon più una cospicua parte cash. Il Sassuolo dal canto suo avrebbe già rispedito l’offerta al mittente informando ilucraino dell’impossibilità ad imbastire una trattativa a ...

