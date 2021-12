«Autista Ncc inseguito da alcuni tassisti». Le reazioni del sindacato di categoria e la replica di Unitaxi

infoitinterno : Un'associazione Ncc denuncia: 'Un autista inseguito da dieci tassisti salvato dai carabinieri' - infoitinterno : 'Autista Uber inseguito da tassisti'. Denuncia Ncc, la replica di Uritaxi - bizcommunityit : 'Autista Uber inseguito da tassisti'. Denuncia Ncc, la replica di Uritaxi - rep_firenze : Un'associazione Ncc denuncia: 'Un autista inseguito da dieci tassisti salvato dai carabinieri' [aggiornamento delle… - qn_lanazione : 'Autista Uber inseguito da tassisti, costretto a rifugiarsi in caserma': denuncia Ncc -

Ultime Notizie dalla rete : Autista Ncc

Sono stati identificati alcuni tassisti ritenuti i presunti responsabili dell'aggressione all'a Firenze . L'uomo, un conducente in possesso di regolare licenza e affiliato alla piattaforma Uber , sarebbe stato inseguito da un gruppo di tassisti ed è stato costretto a rifugiarsi in ...... come nei giorni scorsi, hanno riportato le bugie di alcuni sindacalisti che volevano l'intermediazione di Uber accessibili ai solicon autorizzazioni di Firenze. Bastava una minima verifica o la ...Sono stati identificati alcuni tassisti ritenuti i presunti responsabili dell'aggressione all' autista Ncc a Firenze. L'uomo, un conducente ...Una escalation che ha visto l'episodio piu' grave accadere la scorsa notte, quando un Ncc e' stato costretto a fuggire da alcuni tassisti e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri Carlo Corsi'. Anc ...