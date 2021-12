Atalanta-Villarreal domani in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’di Gian Piero Gasperini dovrà vedersela con ila Bergamo, per uno scontro determinante in ottica qualificazione agli ottavi di finale della. Dopo lo straordinario exploit a Napoli, con vittoria importante per gli orobici, Duvan Zapata e compagni proveranno a superare gli iberici tra le mura amiche; il sostegno del pubblico bergamasco sarà rilevante per le sorti del match. Attenzione a Mario Pasalic, particolarmente on fire nel corso delle ultime settimane. La partita traandrà in scena, mercoledì 8 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Latelevisiva esarà proposta da Amazon Prime Video, che da ...