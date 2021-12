Ultime Notizie Serie A: Ferrero arrestato, lascia la presidenza della Samp (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.50 – Arresto Ferrero, la Sampdoria: «Si dimetterà da presidente» – La Sampdoria ha diramato un comunicato in merito all’arresto di Massimo Ferrero, che rassegnerà le proprie dimissioni da presidente del club. La notizia Ore 14.30 – Vlahovic calciatore del mese – Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, si è aggiudicato il premio di novembre 2021. La notizia Ore 13.15 – Carta segreta Ronaldo: le novità – Cosa succede se non viene trovata. Ecco lo scenario in caso di mancato possesso del documento. La notizia Ore 12.30 – Ferrero arrestato dalla Guardia di Finanza – Massimo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.50 – Arresto, ladoria: «Si dimetterà da presidente» – Ladoria ha diramato un comunicato in merito all’arresto di Massimo, che rassegnerà le proprie dimissioni da presidente del club. La notizia Ore 14.30 – Vlahovic calciatore del mese – Dusan Vlahovic, attaccanteFiorentina, si è aggiudicato il premio di novembre 2021. La notizia Ore 13.15 – Carta segreta Ronaldo: le novità – Cosa succede se non viene trovata. Ecco lo scenario in caso di mancato possesso del documento. La notizia Ore 12.30 –dalla Guardia di Finanza – Massimo ...

sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - cremaonline : #Pieranica: #presepi in mostra per sostenere #MagicaMusica Clicca per la notizia completa - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Solito' parcheggio al Cavalcavia) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da Mes… -