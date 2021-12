Minori rapinarono azienda agricola con due adulti | arrestati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duedi 17 anni dimoranti nel campo rom di via Carraffiello a Giugliano in Campania (Napoli) sono statidai carabinieri su ordine del Tribunale per i minorenni di Napoli perché ritenuti responsabili di una rapina commessa il 30 ottobre scorso in un’della zona. Dalle indagini realizzate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano e coordinate dalla Procura per i, è emerso che i duepenetrarono incon altri due complici non ancora identificati. I quattro banditi, armati di coltello e martello, immobilizzarono il guardiano straniero e caricarono sulla loro auto diverse attrezzature agricole per un valore di circa 15 mila euro. Determinanti per le indagini sono state le ...