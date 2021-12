Chirurgia estetica: nuova tecnica con le staminali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stop a interventi chirurgici, uso di protesi o materiali estranei da impiantare o iniettare: per avere un seno florido, un lato B invidiabile, una pelle liscia e luminosa, priva di rughe, il segreto è nelle staminali; ma scopriamo di più sulla nuova tecnica che sfrutta le staminali. Ma non è questa la novità, dato che la loro scoperta risale già a qualche anno fa, bensì la nuova tecnica che ne permette la moltiplicazione assicurandoci il quantitativo ottimale: il deposito bancario di bellezza e giovinezza. Fermo restando che le cellule staminali mesenchimali (che hanno un ruolo rigenerativo dei tessuti) sono ‘multipotenti’, ossia possono trasformarsi solo in alcuni tessuti (nello specifico cellule adipose, cartilaginee e ossee), se era corretta l’intuizione secondo ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stop a interventi chirurgici, uso di protesi o materiali estranei da impiantare o iniettare: per avere un seno florido, un lato B invidiabile, una pelle liscia e luminosa, priva di rughe, il segreto è nelle; ma scopriamo di più sullache sfrutta le. Ma non è questa la novità, dato che la loro scoperta risale già a qualche anno fa, bensì lache ne permette la moltiplicazione assicurandoci il quantitativo ottimale: il deposito bancario di bellezza e giovinezza. Fermo restando che le cellulemesenchimali (che hanno un ruolo rigenerativo dei tessuti) sono ‘multipotenti’, ossia possono trasformarsi solo in alcuni tessuti (nello specifico cellule adipose, cartilaginee e ossee), se era corretta l’intuizione secondo ...

Advertising

angerissuesxx : io ironizzo perché mi si spezza il cuore per tutto questo abuso di chirurgia estetica sulle donne non c'è altro da dire - electricgypsyIT : @RosannaRuscito “Come madre natura li ha fatti” disse quella che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. ????????? L… - gianninastar14 : @5110Doct La chirurgia estetica e l’elisir di giovinezza…?????? - airplaneoversea : RT @valarmorghulish: perciò ecco quando critichiamo persone come lei, ricordiamoci di criticare e condannare anche la chirurgia estetica co… - airplaneoversea : RT @valarmorghulish: sto per fare un discorso che spero non venga frainteso. l'asianfishing va criticato e condannato assolutamente, però v… -