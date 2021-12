Berlino come Amsterdam: il nuovo governo tedesco a favore della legalizzazione della cannabis (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Germania nel contratto di coalizione tra Spd, Verdi e Liberali, si legge che il governo di Olaf Scholz legalizzerà la cannabis “per uso ricreativo”. Secondo l’Università di Heinrich Heine di Düsseldorf, l’iniziativa garantirebbe 3,7 miliardi di euro di introiti fiscali in più, 1,3 miliardi di euro di risparmi sulla sicurezza e 27 mila nuovi posti di lavoro. La legalizzazione della marijuana in Germania, il cui uso medico è depenalizzato dal 2017, porterebbe all’apertura di negozi e coffee-shop, con il governo tedesco che annualmente si ritroverebbe in cassa ben 5 miliardi di euro. Ma i motivi a favore della legalizzazione in Germania non sono solo economici. Anche dal punto di vista ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Germania nel contratto di coalizione tra Spd, Verdi e Liberali, si legge che ildi Olaf Scholz legalizzerà la“per uso ricreativo”. Secondo l’Università di Heinrich Heine di Düsseldorf, l’iniziativa garantirebbe 3,7 miliardi di euro di introiti fiscali in più, 1,3 miliardi di euro di risparmi sulla sicurezza e 27 mila nuovi posti di lavoro. Lamarijuana in Germania, il cui uso medico è depenalizzato dal 2017, porterebbe all’apertura di negozi e coffee-shop, con ilche annualmente si ritroverebbe in cassa ben 5 miliardi di euro. Ma i motivi ain Germania non sono solo economici. Anche dal punto di vista ...

