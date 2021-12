Scuola, Giannelli: usare subito esercito per tamponi tempestivi - Covid, negli Usa oltre 100mila casi e 1.000 morti al giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta Per ridurre il ricorso alla Dad l'esercito e il generale Figliuolo dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl hanno fallito. Primo: garantire un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta Per ridurre il ricorso alla Dad l'e il generale Figliuolo dovranno essereoperativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl hanno fallito. Primo: garantire un ...

Advertising

ProDocente : Covid scuola, Giannelli: “Per ridurre la Dad serve intervento dell’esercito. Non funziona il raccordo con le Asl” - MediasetTgcom24 : Scuola, Giannelli: usare subito esercito per tamponi tempestivi #covid - orizzontescuola : Covid scuola, Giannelli: “Per ridurre la Dad serve intervento dell’esercito. Non funziona il raccordo con le Asl” - anpcommunity : Le emergenze della scuola: oggi su @sole24ore intervista al Presidente nazionale #ANP @anto_giannelli - MaurizioMa : RT @progetto_fqts: Su @VITAnonprofit VITA, il coordinatore #FQTS Mauro Giannelli ci parla di co-programmazione e della co-progettazione per… -