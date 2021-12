LIVE Sci alpino, SuperG Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia cerca risposte anche in questa disciplina (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI Le pagelle del 4 dicembre Buongiorno amici di OA Sport e bevenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Terza prova del weekend per le “donne jet” dopo le due discese di venerdì e sabato sulla “Men’s Olympic Downhill”. Una brillantissima Sofia Goggia non può che partire fra le primissime favorite: la bergamasca in discesa ha fatto il vuoto due volte su due, la condizione fisica dopo l’infortunio dello scorso febbraio sembra già ottima. Senza dubbio il tracciato è più tecnico, ma l’azzurra ha già dimostrato nel recente passato di sapersi ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI Le pagelle del 4 dicembre Buongiorno amici di OA Sport e bevenuti alladelfemminile di, valido per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Terza prova del weekend per le “donne jet” dopo le due discese di venerdì e sabato sulla “Men’s Olympic Downhill”. Una brillantissimanon può che partire fra le primissime favorite: la bergamasca in discesa ha fatto il vuoto due volte su due, la condizione fisica dopo l’infortunio dello scorso febbraio sembra già ottima. Senza dubbio il tracciato è più tecnico, ma l’azzurra ha già dimostrato nel recente passato di sapersi ...

