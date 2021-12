LIVE Biathlon, Staffetta donne Oestersund 2021 in DIRETTA: l’Italia con Wierer e Vittozzi vuole stupire. Norvegia e Svezia per la vittoria (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon 12.11: Sulle nevi di Oestersund (Svezia) assisteremo alla prima prova a squadre della stagione decisamente interessante e dall’esito incerto. 12.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon Orari, programma, Tv Streaming e pettorali della Staffetta femminile – La cronaca dell’inseguimento femminile di Oestersund – La classifica di Coppa del Mondo femminile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile, valida ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI12.11: Sulle nevi di) assisteremo alla prima prova a squadre della stagione decisamente interessante e dall’esito incerto. 12.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladellafemminile, valida per la Coppa del Mondo diOrari, programma, Tv Streaming e pettorali dellafemminile – La cronaca dell’inseguimento femminile di– La classifica di Coppa del Mondo femminile Buongiorno e bentrovati alladellafemminile, valida ...

