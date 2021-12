Isabella Pers e Nada Prlja | artiste impegnate per l’ambiente

(Di domenica 5 dicembre 2021) Con IN COMMON, la doppiaonale diaA29 Project Room di Milano presenta opere inedite, realizzate per la galleria. L’esposizione è a cura di Laura Cherubini e prosegue al 13 febbraio. Biennale di Helsinki 2021: arte e riciclo sull’isola Vallisaari Perchéallestiscono una mostra insieme?

GiornaleLORA : aA29 Project Room presenta IN COMMON Una doppia personale di Isabella Pers e Nada Prlja a cura di Laura Cherubini -

politicamentecorretto.com

Moro è stata infatti invitata a realizzare un nuovo progetto concepito in interazione con il territorio e con i temi della residenza friulana, ideata dalle artiste e Tiziana, che dal ...