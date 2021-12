Gp Arabia | vince Hamilton davanti a Verstappen

(Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Lewissu Mercedes ha vinto il Gran Premio dell'Saudita. Seconda la Red Bull di Maxall'altra Mercedes di Bottas. Settima la Ferrari di Charles Leclerc e ottava l'altra Rossa di Carlos Sainz. Gara segnata da tre partenze dalla griglia a causa di due interruzioni con bandiera rossa e, soprattutto, dalle scintille fra i due contendenti al mondiale. Sotto investigazione il tamponamento disu. L'olandese, penalizzato di 5 secondi per il sorpasso con taglio sul britannico, è arrivato con oltre 11 secondi di ritardo. E ora sono 369,5 i punti di Lewise Maxche si presenteranno appaiati in classifica al via dell'ultima gara di domenica prossima ad Abu Dhabi. L'unico ...

Di seguito l'ordine d'arrivo, i risultato e la classifica del GP di Saudita 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah. ORDINE D'ARRIVO GP SAUDITA F1 2021 1. ......L 3 15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3 50° giro/50 INCREDIBILE BOTTAS! Supera Ocon in volata sul rettilineo d'arrivo ed è 3° per 132 millesimi! 50° giro/50 Hamilton il GP dell'...