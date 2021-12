George Clooney ha rifiutato 35 milioni di dollari per un lavoro: il motivo (Di domenica 5 dicembre 2021) Rifiutare 35 milioni di dollari (circa 31 milioni di euro) per un solo giorno di lavoro? Ci sono delle scelte che non vanno prese alla leggera. George Clooney, uno degli attori di Hollywood per eccellenza, ha deciso di non lasciarsi conquistare dal profumo dei soldi. Il motivo? Questioni etiche (e il supporto incondizionato della moglie Amal). Per noi comuni mortali, il rifiuto di una tale somma sembra fuori dalla nostra portata. Eppure, Clooney non ha voluto sentire ragioni. George Clooney, perché ha rifiutato 35 milioni di dollari per un solo giorno di lavoro Dietro la scelta, si nasconde molto di più. Clooney e la moglie Amal sono ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021) Rifiutare 35di(circa 31di euro) per un solo giorno di? Ci sono delle scelte che non vanno prese alla leggera., uno degli attori di Hollywood per eccellenza, ha deciso di non lasciarsi conquistare dal profumo dei soldi. Il? Questioni etiche (e il supporto incondizionato della moglie Amal). Per noi comuni mortali, il rifiuto di una tale somma sembra fuori dalla nostra portata. Eppure,non ha voluto sentire ragioni., perché ha35diper un solo giorno diDietro la scelta, si nasconde molto di più.e la moglie Amal sono ...

