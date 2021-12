Fiorentina | Commisso | ' Grande vittoria | la dedico al popolo viola'

(Di domenica 5 dicembre 2021) FIRENZE - Il presidente dellaRocco, ha commentato con entusiasto la bellaottenuta daisul campo del Bologna per 3 - 2. Ecco il messaggio direttamente dagli Stati ...

FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha commentato con entusiasto la bella vittoria ottenuta dai viola sul campo del Bologna per 3 - 2. Ecco il messaggio direttamente dagli Stati Uniti, postato sui social: "Vittoria fantastica oggi..."