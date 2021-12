Covid oggi Italia, 15.021 contagi e 43 morti: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 43 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 525.108 tamponi, il tasso di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati per Covid sono 5.597 (+169). In terapia intensiva, 736 persone (+4). CAMPANIA – Sono 1.325 i contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 31.268 test. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 330. In terapia intensiva, invece, 22 persone. LAZIO – Sono 1.549 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 ida coronavirus in, 52021, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 43. I nuovi casi sono stati individuati su 525.108 tamponi, il tasso di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati persono 5.597 (+169). In terapia intensiva, 736 persone (+4). CAMPANIA – Sono 1.325 ida coronavirus in Campania secondo i numeri del. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 31.268 test. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 330. In terapia intensiva, invece, 22 persone. LAZIO – Sono 1.549 i nuovi ...

ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - europapalia : RT @europapalia: Proteste #novax a #Bruxelles Cosa resta di un pomeriggio domenicale, tra cariche della polizia e proteste tutto meno che… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Covid: il monitoraggio di oggi 5 dicembre registra un tasso di positività al 2,9% con +149 ricoveri -