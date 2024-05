Turisti bloccati in Yemen - infermiera di Riccione in vacanza | Sto ben - torno a casa

(Di domenica 5 maggio 2024) Rimini, 5 maggio 2024 –nel paradiso di Socotra, l’isola dellodove negli ultimi giorni si trova un gruppo di italiani tra cui è presente una giovanese, Melissa Giovanardi. Il gruppo diera arrivato incon un volo da Abu Dhabi, ma le fibrillazioni nello stato della penisola araba dove è in atto da anni ormai un conflitto civile, hanno portato alla cancellazione del volo di rilasciando gli italiani in attesa della riprogrammazione di un nuovo volo. Non ci sono conflitti sull’isola, ma la vicenda è stata attentamente seguita dalla Farnesina vista la situazioneita. Non è la prima volta che Socotra diventa un problema per iitaliani. I pacchetti viaggio continuano a essere venduti nonostante la ...

Yemen , turisti italiani bloccati nel Paese: arriva l’importante svolta . Gli ultimi aggiornamenti Se non si tratta di una vera e propria svolta allora poco ci manca. La cosa certa è che i 15 turisti italiani , rimasti bloccati nello Yemen (precisamente a Socotra), non stavano aspettando altro se non ... Continua a leggere>>

È previsto per la giornata di domenica 5 maggio il rientro del gruppo di Turisti italiani rimasto bloccato sull'isola di Socotra , in Yemen , da più di una settimana. Secondo quanto si apprende, è stato organizzato un volo diretto negli Emirati, da dove i connazionali potranno poi fare ritorno in ... Continua a leggere>>

Dovrebbe partire domani, domenica 4 maggio, il volo che riporterà in Italia i turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra , in Yemen , a seguito della cancellazione del loro aereo. Lo ha confermato nel pomeriggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani : «Sono fiducioso. Adesso ... Continua a leggere>>

turisti bloccati in yemen, infermiera di Riccione in vacanza: “Sto bene, torno a casa” - Gli italiani in vacanza nell’isola di Socotra sono stati ospitati dalla comunità locale. Nel Paese da anni si consuma un conflitto civile. In mattinata è atteso il volo di rientro nel gruppo ... Continua a leggere>>

turisti bloccati in yemen, giorni di apprensione per la famiglia della bellunese Ludovica: «Sa cavarsela, ma ci siamo preoccupati» - È vero che la Farnesina aveva sconsigliato lo yemen come destinazione turistica, ma loro si sono affidati a questo gruppo ed effettivamente da lì gli aerei decollavano e arrivavano senza problemi». Continua a leggere>>

turisti italiani bloccati in yemen, previsto il rientro - Un gruppo di turisti italiani, rimasti bloccati sull'isola di Socotra in yemen a causa della cancellazione del loro volo, dovrebbe finalmente poter tornare a casa. Il ministro degli Esteri Antonio ... Continua a leggere>>