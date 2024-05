Festa al Capannone Torna la tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024)no, dopo anni di attesa, i cavalli a Torrita di Siena e il paese è pronto a vivere una giornata da ricordare. Laalanimerà una domenica dal sapore speciale, un tuffo nel passato ma con un vestito diverso. Certo, non sarà quella di prima, il "format", infatti, non prevede più la corsa di cavalli al galoppo a tutta pista (a Torrita si sono viste anche le "stelle" del Palio di Siena) ma una dimostrazione di giostra all’anello che vedrà sfidarsi cavalieri in arrivo da varie località (Centro Italia e non solo) anche con nomi ben noti nell’ambiente delle Giostre e di alcuni palii. Quello che non cambierà, però, è lo spirito genuino e di amicizia che anima lae quindi meritano un applauso quel gruppo di cittadini che, insieme ad alcune realtà "pulsanti" del territorio, hanno voluto far ...