La Lazio si fa riprendere due volte dal Monza | finisce 2-2 con emozioni nel finale

(Di domenica 5 maggio 2024) Lasi faduedal2-2 con tantenelcinica a colpire all’11’ con il ritorno al gol di Immobile, che raccoglie una respinta di Di Gregorio e della traversa su tiro di Kamada. Nella ripresa al 73’ il pareggio di Djuric, pronto a raccogliere una respinta in tuffo di Mandas. Gol inizialmente annullato, ma il fuorigioco semiautomatico corregge la decisione di arbitro e assistente.in vantaggio all’83’ con Vecino, che sfrutta un pasticcio difensivo. Il 2-2 ancora con Djuric al 92’.

