Australia | alla docente di Udine Antonella Riem Natale la massima onorificenza del governo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 dicembre 2021), professoressa di letteratura inglese e già direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) dell’Università di, ha ricevuto dalno la Honorary Member in the General Division of the Order of(AM) per l’impegno nelle relazioni di partnership negli scambi fra università italiane ene, per la sua pluriennale ricerca scientifica e diffusione della letteratura e culturana in Europa e nel mondo. The Order of(AM) è ladata dalno a cittadini e cittadine nonni. Il ...