VIDEO Lewis Hamilton ostacola Mazepin: rischio penalità a Jeddah? Le immagini dell'impeding

Lewis Hamilton rischia una penalizzazione per avere praticato un'azione di impeding su Nikita Mazepin durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il britannico ha infatti ostacolato il pilota della Haas durante un suo giro valido e potrebbe dunque incappare in una retrocessione sullo schieramento di partenza. L'alfiere della Mercedes è stato invece graziato per il mancato rispetto della doppia bandiera gialla durante la FP3, visto che il pannello si era acceso in maniera accidentale. C'è stato anche un altro episodio controverso con Pierre Gasly, anch'esso al vaglio dei commissari di gara.

