Torino, fratellini tolti alla famiglia e affidati ad una coppia omosessuale. E compare la stessa psicologa di Bibbiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Un caso sospetto di bambini sottratti alla madre a Torino. Indagata la stessa psicologa dei fatti di Bibbiano. I fatti di Bibbiano non sono ancora un lontano ricordo. Forse, per molte famiglie, non lo saranno mai. Nel silenzio della Politica sono arrivate le prime condanne ma le vite di quei bambini saranno segnate a vita. L'articolo proviene da Leggilo.org.

