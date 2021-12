Roberto Strano, tappa a Salerno per il fotografo globetrotter (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Incontro con il globetrotter fotografo siciliano Roberto Strano. Foto Diego alle ore 17 di sabato 4 dicembre, presso lo store Via Giacinto Vicinanza propone un incontro sulle tinte vibranti d’autunno. Ospite il celebre fotografo Roberto Strano, protagonista del nostro tempo, che presenterà il suo ultimo libro Compagni di Viaggio. Nell’invito-presentazione si legge: “Nelle situazioni più concitate guerre, proteste, manifestazioni, avere la prontezza di scattare una fotografia degna di questo nome è un talento riservato a pochi. Quelli che ce la fanno entrano a pieno diritto nell’Olimpo dei Fotografi, sì, quelli con la “F” maiuscola. In questa categoria rientra sicuramente Roberto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Incontro con ilsiciliano. Foto Diego alle ore 17 di sabato 4 dicembre, presso lo store Via Giacinto Vicinanza propone un incontro sulle tinte vibranti d’autunno. Ospite il celebre, protagonista del nostro tempo, che presenterà il suo ultimo libro Compagni di Viaggio. Nell’invito-presentazione si legge: “Nelle situazioni più concitate guerre, proteste, manifestazioni, avere la prontezza di scattare una fotografia degna di questo nome è un talento riservato a pochi. Quelli che ce la fanno entrano a pieno diritto nell’Olimpo dei Fotografi, sì, quelli con la “F” maiuscola. In questa categoria rientra sicuramente...

anteprima24 : ** #Roberto #Strano, tappa a ##Salerno per il fotografo globetrotter ** - roberto_morotti : @marioadinolfi Di 'pericolosità' è piena, la cronaca di questi ultimi venti mesi (da entrambe 'le parti' in guerra)… - _manuelmazza_ : Passare da due mesi di Nine Inch Nails a Roberto Vecchioni è strano - OracleItalia : RT @Do_IT_Systems: Il nostro Chief Sales Officer Roberto Strano in azione all'Oracle Partner Executive Forum #OPEFItalia per parlare della… - prelemi2021 : @piersticazzi Ma le hanno messo delle extension? Perché è strano che abbia ciocche senza piega già fatta! Concedete… -