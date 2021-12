Battlefield | il nuovo gioco potrebbe essere un battle royale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nonostante l’uscita di2042 sia avvenuta poco meno di un mese fa, già sembrano prefigurarsi alcuni dettagli di quello che potràil, ovvero un Hero ShooterNeanche un mese è passato da quando DICE ha rilasciato il suodella saga di. Il lancio del titolo è stato seguito da numerosi problemi tecnici, e per tutta risposta lo studio ha già apportato patch piuttosto importantial, tra cui le missioni settimanali, una modalità deathmatch a squadre con veicoli, una nuova mappa e vari miglioramenti alla quality of life. Anche la UI e gli indicatori sono stati resi più facili alla vista, aggiungendosi alla lista che ...

Nella giornata di ieri DICE ha pubblicato unimportante aggiornamento per2042 che ha corretto la bellezza di oltre 150 bug. Purtroppo però sembra che la patch abbia portato un problema molto importante ad alcuni giocatori PC ...In futuro, con l'arrivo diMobile , delgioco di Ripple Effect e - si spera - di Titanfall 3 e delfree - to - play, avremo un'idea più precisa delle intenzioni di ...Battlefield 2042 è uscito meno di un mese fa, e già si pensa a quello che potrà essere il nuovo gioco, tra cui un battle royale.Grandi rivoluzioni per la serie Battlefield, che verrà ampliata ulteriormente con nuovi titoli con a capo Vince Zampella di Respawn.