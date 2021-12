Risultati e classifica Serie B live: Perugia, basta De Luca (Di sabato 4 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie B live: tutti gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 3 e domenica 5 dicembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Senza soluzione di continuità il campionato cadetto che riparte dall’Umbria e dalla sfida tra Perugia e Vicenza. Sabato pomeriggio turni casalinghi per Benevento e Lecce, mentre Marino si gioca già la panchina del Crotone dopo un filotto negativo da panico. Clou della giornata domenica pomeriggio con il derby lombardo d’alta quota Brescia–Monza, mentre il Pisa sarà al Sinigaglia contro il Como. Assetato di punti anche il Parma di Iachini che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata diB che si svolgerà tra venerdì 3 e domenica 5 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Senza soluzione di continuità il campionato cadetto che riparte dall’Umbria e dalla sfida trae Vicenza. Sabato pomeriggio turni casalinghi per Benevento e Lecce, mentre Marino si gioca già la panchina del Crotone dopo un filotto negativo da panico. Clou della giornata domenica pomeriggio con il derby lombardo d’alta quota Brescia–Monza, mentre il Pisa sarà al Sinigaglia contro il Como. Assetato di punti anche il Parma di Iachini che ...

