Covid oggi Russia, 32.930 contagi e 1.221 morti

Oggi sono stati registrati in Russia 32.930 nuovi contagi da Covid, il numero dei morti nelle ultime 24 ore è stato invece di 1.221. Lo ha reso noto la task force che segue l'andamento dell'epidemia nel Paese. Da ieri le persone provenienti dal Sudafrica e dai Paesi vicini al Sudafrica dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.

