Advertising

Nazione_Pisa : Al Cineclub Arsenale una serata in omaggio al grande Tuono Pettinato - venti4ore : Al Cineclub Arsenale di Pisa una serata in omaggio a Tuono Pettinato -

Ultime Notizie dalla rete : Cineclub Arsenale

PisaToday

Indimenticato Tuono Pettinato. Aldi Pisa una serata in omaggio al fumettista scomparso con la proiezione del documentario "Tuono". Sublime autore di fumetti, pluripremiato e tradotto anche all'estero, Andrea ...Ildi Pisa ha avuto il privilegio di essergli amico, e di collaborare, in più di un'occasione, a progetti che mettevano insieme le sue grandi passioni, il fumetto e il cinema. Per ...Pisa, 1 dicembre 2021 - Scatta un nuovo progetto culturale targato Cineclub Arsenale. Da giovedì 2 dicembre inziainfatti la programmazione di “Sammartino - Spazio Arsenale”, un luogo pronto ad ospitar ...Roberta Galli PISA. Sette appuntamenti live, gratuiti, legati dal filo conduttore dell’esodo e del ritorno alla normalità, e quattro concerti-spettacolo in versione streaming. È questo il cuore del Fe ...