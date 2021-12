Terracina, al via i tavoli di discussione sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Di giovedì 2 dicembre 2021) Terracina – Giovedì 2 dicembre, presso la Sala Conferenza Ex Giudice di Pace al Piano terra dell’Ex Tribunale di Terracina, si svolgerà un importante incontro per la costruzione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Terracina (Pums). Verranno istituiti tavoli di discussione per parlare delle potenzialità e criticità della Mobilità terracinese insieme ai portatori di interesse (associazioni di categoria, ambientali, gestori di servizi, comitati) e rappresentanti di diversi gruppi della popolazione (scuole, persone con disabilità, quartieri, anziani). L’evento permetterà di raccogliere e far interagire le voci esperte e la conoscenza ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– Giovedì 2 dicembre, presso la Sala Conferenza Ex Giudice di Pace alterra dell’Ex Tribunale di, si svolgerà un importante incontro per la costruzione partecipata deldi(Pums). Verranno istituitidiper parlare delle potenzialità e criticitàterracinese insieme ai portatori di interesse (associazioni di categoria, ambientali, gestori di servizi, comitati) e rappresentanti di diversi gruppipopolazione (scuole, persone con disabilità, quartieri, anziani). L’evento permetterà di raccogliere e far interagire le voci esperte e la conoscenza ...

