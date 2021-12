“La casa di carta” dal vivo | arrestati rapinatori torinesi ispirati dalla popolare serie

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic – Ladiè solo unatv? A quanto pare, è diventato addirittura uno stile “di lavoro”. A Torino tre persone sono state arrestate per una rapina in banca. E a quanto è emerso, si erano ispirate allatelevisiva. Laditorinese I treavevano deciso di ispirarsi allatv spagnola Ladi, come ha riportato Tgcom24. E come avevano sviluppato questa “ispirazione”? Anzitutto, utilizzando i nomi dei protagonisti. Iinfatti si chiamavano tra di loro utilizzando i nomi dei personaggi: e dunque c’è un “professore”, c’è un “Helsinki”, che sono i due pregiudicati finiti in manette a Torino. È stata arrestata ...

