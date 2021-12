Draghi chiude giro di “consultazioni” su manovra | al lavoro su “tesoretto”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Finito ilieri di "" con i partiti Marioconvoca per oggi a Palazzo Chigi i sindacati, con l'obiettivo dire la partita sulla, magari utilizzando per un aggiustamento il "" reperito che ammonterebbe intorno agli 800-900 milioni di euro. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, a Palazzo Chigi sono arrivati i gruppi delle Autonomie, di Coraggio Italia, di Italia viva e di Leu. Il premier e i ministri Daniele Franco e Federico D'Incà hanno incassato un sostanziale apprezzamento (soprattutto dalle prime tre formazioni) e raccolto le varie richieste. "Ascoltano molto, parlano poco, si capisce quando un tema interessa, ma non abbiamo avuto risposte alle nostre sollecitazioni", è il racconto che viene da più di uno degli esponenti dei partiti ...

gli incontri con i gruppi di maggioranza sulla manovra. " Gli abbiamo chiesto di rimanere fino al termine della legislatura per non mettere in pericolo tutto il buono che è iniziato e ...Sergio Mattarellail settennato che, a dispetto della sua immagine di uomo restio ai ... chiamò, a sorpresa, Marioal Quirinale con l'obiettivo di formare un governo di emergenza ...“Mi sembra che il partito abbia chiarito la sua posizione in un documento di 5 punti in cui si riconosce la validità della campagna vaccinale e la si sostiene, così come per il green pass. Se qualcuno ...Arriva il SUPER Green PASS dal 6 dicembre Dal 6 dicembre arriva il Super Green Pass. Il Consiglio dei ministri ha approvato con un decreto legge il certificato verde valido solo per le persone vaccina ...