Di Maio: "I giovani sono il motore per costruire ponti tra le sponde del Mediterraneo"

ROMA – "La transizione è il tema principale dei Med Dialogues di quest'anno e i giovani sono la forza trainante del cambiamento. Per questo sentiamo il dovere e la responsabilità di coinvolgerli nella definizione delle modalità per affrontare le sfide attuali. Penso in particolare alle sfide che riguardano più direttamente il nostro futuro comune e il futuro del nostro pianeta, come il cambiamento climatico e le trasformazioni economiche e sociali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo allo Youth Forum nell'ambito dei Med Dialogues. "Oggi, anche come contributo alla Conferenza sul Futuro dell'Europa, ci soffermiamo su un'altra dimensione geografica che ci è ancora più vicina. Siamo lieti di ospitare giovani della regione mediterranea, poiché cogliamo l'opportunità di scambiare idee e proposte ..."

