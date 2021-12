Covid oggi Lombardia, ospedale in Fiera di Milano verso riapertura (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ospedale in Fiera di Milano potrebbe riaprire i battenti. La Regione Lombardia ha infatti inviato ieri una comunicazione ufficiale in cui chiede alle strutture che se ne dovranno occupare di iniziare le operazioni di riattivazione dell’hub di terapia intensiva nato al Portello sull’onda della prima emergenza pandemica da coronavirus. “Noi abbiamo ricevuto la comunicazione in cui ci viene detto di prepararci e quindi abbiamo fatto tutto il percorso necessario a riattivare la struttura” dell’ospedale in Fiera. “La richiesta per adesso riguarda due moduli da 16 posti letto, quindi per 32 pazienti. Al termine di questo percorso, poi, sarà la Regione a comunicarci se e quando iniziare ad accogliere i pazienti. Però per il momento non ci è stato comunicato di accogliere alcun paziente. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’indipotrebbe riaprire i battenti. La Regioneha infatti inviato ieri una comunicazione ufficiale in cui chiede alle strutture che se ne dovranno occupare di iniziare le operazioni di riattivazione dell’hub di terapia intensiva nato al Portello sull’onda della prima emergenza pandemica da coronavirus. “Noi abbiamo ricevuto la comunicazione in cui ci viene detto di prepararci e quindi abbiamo fatto tutto il percorso necessario a riattivare la struttura” dell’in. “La richiesta per adesso riguarda due moduli da 16 posti letto, quindi per 32 pazienti. Al termine di questo percorso, poi, sarà la Regione a comunicarci se e quando iniziare ad accogliere i pazienti. Però per il momento non ci è stato comunicato di accogliere alcun paziente. ...

