“Brogli per eleggere Adriano Cario”, il Senato ribalta la decisione della Giunta: ok alla decadenza del senatore sudamericano (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’elezione di Adriano Cario non deve essere convalidata. E dunque ora il Senatore eletto in America latina perderà il seggio. Lo ha deciso l’aula di Palazzo Madama, che ha approvato con 132 voti favorevoli, 126 contrari e 6 astensioni un ordine del giorno (a prima firma della capogruppo del Pd, Simona Malpezzi) che chiedeva di togliere il seggio al politico eletto nelle liste dell’Unione sudamericana emigrati Italiani e ora nel gruppo Misto. L’ordine del giorno, votato a scrutinio segreto, chiedeva di non convalidare quell’elezione. Un’altra mozione, sempre del Pd e con un’argomentazione diversa, è stata respinta. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha quindi invitato la Giunta a riunirsi per gli adempimenti necessari. Al posto di Cario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’elezione dinon deve essere convalidata. E dunque ora ilre eletto in America latina perderà il seggio. Lo ha deciso l’aula di Palazzo Madama, che ha approvato con 132 voti favorevoli, 126 contrari e 6 astensioni un ordine del giorno (a prima firmacapogruppo del Pd, Simona Malpezzi) che chiedeva di togliere il seggio al politico eletto nelle liste dell’Unione sudamericana emigrati Italiani e ora nel gruppo Misto. L’ordine del giorno, votato a scrutinio segreto, chiedeva di non convalidare quell’elezione. Un’altra mozione, sempre del Pd e con un’argomentazione diversa, è stata respinta. La presidente del, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha quindi invitato laa riunirsi per gli adempimenti necessari. Al posto di...

