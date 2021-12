Bollette, governo confuso di fronte al rischio di maxi rincari. Giorgetti: “Servono tanti soldi”; Cingolani: “Non si può intervenire sempre” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il governo cerca di correre ai ripari contro i rincari delle Bollette prospettati ieri da uno studio di Nomisma energia. In uno studio diffuso ieri l’istituto di ricerca ha spiegato che, senza interventi calmieranti, dal prossimo gennaio la tariffa del gas potrebbe salire del 50% e quella della luce del “17 e forse 25%”. La previsione si basa sulla differenza tra la tariffa del gas fissata da Autorità di regolazione dell’energia (Arera) nell’ultimo trimestre 2021 e il valore con cui gas ed elettricità vengono scambiati in questo momento sui mercati. Il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato nei giorni scorsi che il governo interverrà per contenere i rincari. In manovra ci sono 2 miliardi, e 1 altro miliardo dovrebbe arrivare dai risparmi fatti sulla riforma fiscale. Ieri Matteo Salvini ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilcerca di correre ai ripari contro idelleprospettati ieri da uno studio di Nomisma energia. In uno studio diffuso ieri l’istituto di ricerca ha spiegato che, senza interventi calmieranti, dal prossimo gennaio la tariffa del gas potrebbe salire del 50% e quella della luce del “17 e forse 25%”. La previsione si basa sulla differenza tra la tariffa del gas fissata da Autorità di regolazione dell’energia (Arera) nell’ultimo trimestre 2021 e il valore con cui gas ed elettricità vengono scambiati in questo momento sui mercati. Il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato nei giorni scorsi che ilinterverrà per contenere i. In manovra ci sono 2 miliardi, e 1 altro miliardo dovrebbe arrivare dai risparmi fatti sulla riforma fiscale. Ieri Matteo Salvini ha ...

