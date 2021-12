VIDEO Ibrahimovic, il libro di Zlatan: dal bidone di Gattuso a Lukaku, le frasi cult (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, anticipa qualche aneddoto che sarà presente nel suo libro "Adrenalina" Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'attaccante del Milan,, anticipa qualche aneddoto che sarà presente nel suo"Adrenalina"

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ibrahimovic Probabili formazioni Genoa Milan/ Quote, Franck Kessie sarà protagonista? Diretta Genoa Milan/ Streaming video tv: è la grande serata di Andriy Shevchenko Pure uno spiraglio ... dunque con il solo Zlatan Ibrahimovic a poter giocare da prima punta di ruolo anche se Pietro ...

Ibra, da Gattuso nel bidone alla vendetta su Lukaku... 5 frasi già cult Dal Napoli e Maradona al ritorno al Milan, passando per… Gattuso. Aspettando 'Adrenalina', il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, ecco cinque aneddoti diventati già cult e svelati nell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera"

Genoa-Milan è Pandev-Ibra: 20 anni fa la prima sfida. VIDEO Sky Sport Ibrahimovic-Materazzi, scintille: il botta e risposta è piccante [VIDEO] Milan e Inter sono due squadre in lotta per lo scudetto, si è registrato un botta e risposta tra un attuale protagonista dei rossoneri ed un ex interista: stiamo parlando di Marco Materazzi e Zlatan I ...

Ibrahimovic provoca, Materazzi risponde: nel messaggio due foto scelte per fargli male Mai amici. Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi si sono sopportati quando erano compagni di squadra per il bene del club ma da avversari non si sono mai risparmiati, né a livello fisico né verbalmente ...

