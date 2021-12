San Biagio di Callalta | accordo Comune - Israa per potenziare l' assistenza agli anziani

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'emergenza causata dalla pandemia ha accresciuto i bisogni delle persone in difficoltà,e soggetti fragili, tanto da indurre l'Amministrazione comunale a trovare il modo per riuscire a ...

Advertising

News_24it : LATINA – Sono 132 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina, registrati nei comuni di Aprili… - ABenassuti : RT @ABenassuti: San Biagio e Santa Caterina d’Alessandria ?? MICHELANGELO ??giudizio universale nella Cappella Sistina, ROMA - Nazione_Pistoia : San Biagio chiude con 73mila vaccinazioni - mikevan1961 : #redclouds @ San Biagio Savigno - cord7oba : RT @ABenassuti: San Biagio e Santa Caterina d’Alessandria ?? MICHELANGELO ??giudizio universale nella Cappella Sistina, ROMA -

Ultime Notizie dalla rete : San Biagio

Si inserisce in questo contesto l'accordo che il Comune didi Callalta intende stringere con l'Israa, l'istituto di Treviso che svolge un'intensa attività domiciliare nel territorio ...Il Novecento' a Palazzo Monferrato, viaLorenzo 21. A cura di Asperia, Azienda Speciale della ... a cura di Azienda Ospedaliera Santi Antonio ee C. Arrigo. A seguire FuckCancer Choir, coro ...Attivo il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno a Napoli per il periodo di Natale 2021. Ecco date ed orari del provvedimento.L’Isola del Natale dal 5 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022L’Isola del Natale dal 5 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 (ANSA) ...