Nuoto | Alberto Razzetti e Francesca Fangio in evidenza nell’ultima giornata dei Campionati italiani di vasca corta

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) E’ calato il sipario sull’edizione 2021 deidiina Riccione. L’impianto romagnolo ci ha regalato le ultime gare previste e le emozioni non sono mancate. Colpo gobbo di Anna Pirovano nei 200 farfalla donne che la classe 2000 si è aggiudicata in 2’06?41 davanti a Federica Greco (2’07?45) e ad Alessia Polieri (2’08?25) da cui si sarebbe aspettata qualcosa di più. Pronostici rispettati e tris di Lorenzo Mora: dopo i 50 e i 100 dorso, è arrivato il sigillo dei 200 metri in 1’50?27. Una bella gara in cui Matteo Restivo ha cercato di contendere il successo a Mora, ma poi all’atleta della Rari Nantes sono un po’ mancate le gambepare. Per lui 1’53?91 a precedere Christopher Ciccarese (1’54?52). Molto bene...