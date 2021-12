Caro bollette, senza interventi gas a +50% e luce a +17% (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Se lo Stato non interviene per calmierare, al primo gennaio la bolletta del gas in Italia segnerà un rinCaro del 50%, mentre quella dell'elettricità aumenterà almeno del 17% e forse del 25%. E' la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Se lo Stato non interviene per calmierare, al primo gennaio la bolletta del gas in Italia segnerà un rindel 50%, mentre quella dell'elettricità aumenterà almeno del 17% e forse del 25%. E' la ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L'Ue pensa agli auguri di #Natale e #Monti vuole 'somministrare' l'informazione dall'alto. Ma la vera emergenza è… - Corriere : Draghi accelera sul taglio delle bollette: ci sono 3 miliardi per fronteggiare il caro ... - carlosibilia : Il MoVimento ha portato da Draghi i suoi temi prioritari: il superbonus e il blocco del caro bollette: non solo aum… - mixc7 : RT @ElioLannutti: Via il tetto Isee dal Superbonus. Cresce il pressing su Draghi. Braccio di ferro sulla prossima Manovra. Pochi i fondi pe… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Salvini: «Usiamo i fondi del reddito di cittadinanza per combattere il caro bollette». Idea: perché non usate i soldi ri… -