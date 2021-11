Salernitana-Juventus | le probabili formazioni del match

(Di martedì 30 novembre 2021) E’ Davide contro Golia allo Stadio Arechi per la 15esima giornata di Serie A. Per ladubbio Ribery, bianconeri senza Chiesa Torna la Serie A con il turno infrasettimanale della 15esima giornata che mette di fronte la neopromossae la. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta e la corsa alla Champions diventa sempre più ardua. La squadra di Colantuono, invece, ha altri obiettivi ed arriva da un fondamentale pareggio contro il Cagliari. QUII granata hanno numerosi indisponibili e soprattutto un grande dubbio: Ribery. Viste le assenze di Strandberg in difesa e Gondo in attacco, Colantuono potrebbe scegliere di affidarsi al 4-3-1-2 con Veseli (o Zortea), Gyomber, Gagliolo e Ranieri in difesa davanti a Belec. A centrocampo Di Tacchio dovrebbe essere ...

Non c'è un attimo di respiro per la Serie A. Conclusa domenica la 14ª giornata è già tempo di turno infrasettimanale. Si parte oggi con Atalanta - Venezia e, ma il piatto forte arriva domani, con 4 big in campo: la Roma a Bologna, l'Inter in casa contro il Genoa, il Milan a Genova per sfidare il Genoa e il Napoli a Reggio Emilia ...Tutti i dettagliTorna subito in campo ladi Massimiliano Allegri. La squadra bianconera sarà impegnata questa sera a Salerno, contro il fanalino di coda, per mettersi subito alle ...I diffidati della Juventus prima di scendere in campo contro la Salernitana e a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro il Genoa sono due. Non può stare tranquillo Max Allegri, visto c ...VERONA. Sono quasi cinquant’anni che il Cagliari non vince al “Bentegodi” in serie A. Uno stadio tabù per i sardi. Oggi, però, sul campo i rossoblù dovranno dare l’anima se vogliono cicatrizzare le fe ...