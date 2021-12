Il Collegio ambientato nel 1977 | i fatti salienti raccontati nel reality show

Leggi su ck12

(Di martedì 30 novembre 2021) I compiti dei concorrenti de “Il” per questa settimana saranno l’organizzazione di una gita e la realizzazione di un cortometraggio. I concorrenti de “Il”, il docu-di Rai 2, ènegli anni ’70 e nell’episodio di oggi, 30 novembre, i ragazzi saranno coinvolti in una gita sul lago di Canterno, in provincia di Frosinone. e la realizzazione di un cortometraggio. POTREBBE INTERESSARTI: Maria Sofia Federico: Ilha una leader indiscussa Il programma di Rai 2 “Il” (fonte: Instagram)Nella puntata di oggi i concorrenti dovranno dividersi i compiti, tra chi sarà il regista, gli attori, e chi scriverà la sceneggiatura. Come modello guarderanno programmi come “l’Altra Domenica”, che racconta la cultura punk degli anni ’70 tra ...