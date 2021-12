Highlights e gol Romania-Italia 0-5, Qualificazioni Mondiali femminili 2023 (VIDEO) (Di martedì 30 novembre 2021) Gli Highlights e i gol di Romania-Italia, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali femminili 2023, in cui le azzurre guidate da Milena Bertolini si sono imposte con un netto 5-0 sulle padrone di casa grazie alla tripletta di Cristiana Girelli e alle reti di Barbara Bonansea e Valeria Pirone. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Glie i gol di, match valevole per leai, in cui le azzurre guidate da Milena Bertolini si sono imposte con un netto 5-0 sulle padrone di casa grazie alla tripletta di Cristiana Girelli e alle reti di Barbara Bonansea e Valeria Pirone. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - JuventusFCYouth : #Under19 | Una super azione per il gol del 3-0 ?? Gli highlights di #ChelseaJuve di #UYL: vittoria che vale il pri… - sportface2016 : Highlights e gol #RomaniaItalia 0-5, qualificazioni Mondiali femminili 2023 (VIDEO) - sportli26181512 : Atalanta-Venezia 4-0: video, gol e highlights: L’Atalanta non si ferma e travolge anche il Venezia nella gara inaug… - sportli26181512 : Cremonese-Frosinone 1-1: video, gol e highlights: Nella 15^ giornata di Serie B 1-1 tra Cremonese e Frosinone. Padr… -