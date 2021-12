Duello tra Inter e Milan per il fenomeno uruguaiano | l’agente è atteso a Milano!

(Di martedì 30 novembre 2021) L’vola in campionato e pensa al mercato. La società meneghina è da qualche giornoessata ad Augustin Alvarez, attaccante classe 2001 in forza al Penarol. Alvarez Penarol Non solo il club nerazzurro è sulle tracce del calciatore, infatti l’piace anche al. Il suo agente, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarà ao in settimana per incontrare Ausilio e Maldini. Per il giocatore si prospetta quindi un vero e proprio derby di mercato.

... come al 31' quando Cionek su punizione anticipa Botteghin ma non riesce a vincere il duello con ... state due delle rivelazioni del torneo cadetto a inizio stagione e ora occupano in zona play off tra ... di calciomercato tra Milan e Inter per il rinforzo in attacco, l'agente arriva a Milano per il summit Prosegue il duello di mercato tra Milan e Inter per il nuovo bomber. Novità decisive su Augustin Alvarez del Penarol potrebbero arrivare in tempi brevi considerando il viaggio in Europa del suo agente. L'Ad dell'...