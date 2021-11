“Che ipocrisia | ora basta” | Donnarumma | attacco frontale dopo il premio

Leggi su serieanews

(Di martedì 30 novembre 2021)è stato premiato come miglior portiere con il Trofeo Yachine, battendo Mendy: Beye però non è d’accordo con la scelta. Gianluigiè stato premiato nella serata di ieri come miglior portiere per l’anno 2021, battendo quello che sicuramente è stato fino all’ultimo momento il rivale più pericoloso. Il portiere del PSG ha, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.