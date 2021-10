Uomini e Donne Gossip | Tina Cipollari è di nuovo fidanzata? Ecco l’indiscrezione bomba

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Perla rottura con l’imprenditore Vincenzo Ferrara è acqua passata, infatti, sarebbe stata avvistata a Roma in dolce compagnia. L’opinionista era nel ristorante “Il Bolognese” con Claudio Antonelli, direttore del locale. I due appaiono felici e in grande confidenza, che sia lui la nuova fiamma della nemica giurata di Gemma Galgani? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, furiosa lite tra Armando ed Isabella:cosa è successo I due protagonisti del Trono Over si sono affrontati in una nuova discussione nello studio del dating show, furiosa lite tra Armando ed Isabella:...