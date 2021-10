Oroscopo Ariete domani 20 ottobre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

(Di martedì 19 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. La posizione della Luna nel corso di questa giornata di mercoledì, cari, sembra essere positiva, ma al contempo anche opposta agli influssi di Sole, Mercurio e Marte. Ne risulta, quindi, un influsso negativo anche dal luminare notturno che rende il clima fastidioso, soprattutto sule in famiglia. Siate cauti e limitate un po’ il numero dei vostri impegni, ma godetevi l’ottima relazione con il partner! Leggi l’...

