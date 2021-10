Mascherine | indagato Arcuri Pericolose per la salute

Advertising

matteosalvinimi : Ovviamente dopo i ballottaggi… - AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - VittorioSgarbi : “… Un «comitato d’affari composto da «freelance improvvisati desiderosi di speculare sull’epidemia» e «capace di co… - Cecilia3196 : RT @VittorioSgarbi: “… Un «comitato d’affari composto da «freelance improvvisati desiderosi di speculare sull’epidemia» e «capace di condiz… - dolores20943592 : RT @matteosalvinimi: Ovviamente dopo i ballottaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine indagato

La Guardia di Finanza ha sequestrata 800 milionianti Covid , erano addirittura dannose.Arcuri , in pratica ci hanno fatto indossareche facevano male. La Guardia di Finanza ha sequestrata 800 milioni...Domenico Arcuriper peculato e abuso d'ufficio. Per il pm leerano inefficaci e in alcuni casi pericolosi. I magistrati romani hanno ascoltato l'ex commissario sulla maxi - ..."La gestione commissariale di Arcuri – afferma il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia – è il lascito del governo Conte. Le indagini della magistratura sulle m ...I due maggiori leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, escono azzoppati dalla tornata di elezioni amministrative appena conclusa. I loro candidati sindaci nelle grandi città hanno co ...