LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni, l’Italia incrocia le dita per le finali (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La situazione dell’Italia – Risultati e classifiche dopo la prima giornata 02.34 Ricordiamo che Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica al volteggio. 02.32 Le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova (terza e quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020) sono i pesci grossi e che sicuramente si piazzeranno nelle posizioni nobili, sfidando le statunitensi Leanne Wong e Kayla DiCello. La brasiliana Rebeca Andrade (argento ai Giochi) non sarà della partita sul giro completo perché ha deciso di non competere al corpo libero. 02.30 Si incomincia alle ore 02.45 con l’ottava suddivisione. Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia: non sono presenti big. Da seguire comunque le rotazioni al volteggio con Tjasa Kysselef, Doan Tran e Cheuk Chan. 02.26 Grande attesa soprattutto per le russe ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa situazione del– Risultati e classifiche dopo la prima giornata 02.34 Ricordiamo che Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica al volteggio. 02.32 Le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova (terza e quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020) sono i pesci grossi e che sicuramente si piazzeranno nelle posizioni nobili, sfidando le statunitensi Leanne Wong e Kayla DiCello. La brasiliana Rebeca Andrade (argento ai Giochi) non sarà della partita sul giro completo perché ha deciso di non competere al corpo libero. 02.30 Si incomincia alle ore 02.45 con l’ottava suddivisione. Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia: non sono presenti big. Da seguire comunque le rotazioni al volteggio con Tjasa Kysselef, Doan Tran e Cheuk Chan. 02.26 Grande attesa soprattutto per le russe ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato verso la finale al volteggio, Iorio spera alle pa… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato ipoteca la finale al volteggio, Iorio spera alle… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera nel volteggio di D’Amato e nelle parallele di Io… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia decollo parziale. Iorio ok cadute delle D’Amato. Ora gli… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia inizia le qualifiche! Fate all’assalto - #Ginnastica… -