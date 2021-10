Angelina Jolie con i figli sul red carpet di Eternals | il dettaglio prezioso sulle labbra FOTO

(Di martedì 19 ottobre 2021)ha sfoggiato un nuovo abito e un accessorio piuttosto peculiare sfilando assieme ai suoisul reddiha entusiasmato il pubblico durante la sua apparizione sul reddia Los Angeles: l'attrice 46enne ha posato per leassieme aicon indosso uno splendido abito, anche se è stato un accessorioper lea catturare l'attenzione dei fan., infatti, ha scelto di completare il suo look elegante con un accattivante accessorio dorato che ha stupito tutti i presenti mentre sfilava sul tappeto rosso assieme ai suoi: Maddox, 20, Zahara, 16, ...

In occasione della premiere di Eternals , che ha segnato il debutto dinel multiverso, pare sia stata confermata la notizia. Harry Styles potrebbe infatti entrare a far parte del mondo ...Tale madre, tale figlia. Per la premiere di Eternals , svoltasi al Dolby Theatre di Hollywood lo scorso 18 ottobre,ha scelto di portare i figli con sé sul red carpet. E, in particolare, è stata Zahara- Pitt a catturare l'attenzione, indossando un abito vintage trovato nell'armadio della madre.Angelina Jolie ha sfoggiato un nuovo abito e un accessorio piuttosto peculiare sfilando assieme ai suoi figli sul red carpet di Eternals. Angelina Jolie ha entusiasmato il pubblico durante la sua appa ...Alla premiere di Eternals a Los Angeles, la figlia di Angelina Jolie Zahara Jolie-Pitt ha indossato un suo vecchio abito degli Oscar ...