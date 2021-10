Green Pass, più di 100 milioni quelli scaricati in Italia: ora la prova del rientro (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il numero di Green Pass scaricati in Italia ha superato la quota di 100 milioni mentre il Paese si prepara alla prova del rientro dal fine settimana dopo di il primo banco di prova dell’obbligo di certificato a lavoro di venerdì scorso. Tra giovedì e sabato sono stati 2,5 milioni i Green Pass scaricati, di cui 1,8 milioni da tampone. In settimana si temono defezioni a lavoro dopo il +23% di certificati di malattia registrato venerdì e code alle farmacie per il tampone, con la macchina dei test che sarà messa alla prova durante tutta la settimana vista la grande richiesta e la loro breve validità (confermate le 48 ore). Nei prossimi giorni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il numero diinha superato la quota di 100mentre il Paese si prepara alladeldal fine settimana dopo di il primo banco didell’obbligo di certificato a lavoro di venerdì scorso. Tra giovedì e sabato sono stati 2,5, di cui 1,8da tampone. In settimana si temono defezioni a lavoro dopo il +23% di certificati di malattia registrato venerdì e code alle farmacie per il tampone, con la macchina dei test che sarà messa alladurante tutta la settimana vista la grande richiesta e la loro breve validità (confermate le 48 ore). Nei prossimi giorni ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - Phoenix8316 : Ieri con la mia famigliola faccio giusto 70 km per passare un tranquillo pomeriggio a Montecarlo. Impossibile trova… - Donati7Nicola : RT @MarioFrighi: Sono vaccinato e ho il Green Pass, ma l'equivalenza No Green Pass = No Vax = fasci è idiota -