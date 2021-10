“Già contattato Raiola”: De Ligt, dopo l’infortunio arrivano le voci di mercato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dalla Spagna voci su una possibile partenza di De Ligt dalla Juventus: il club della Liga avrebbe già avviato contatti con Raiola. Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha fatto preoccupare il club bianconero a pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma per il problema fisico rimediato. Per fortuna, in ogni caso, non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dalla Spagnasu una possibile partenza di Dedalla Juventus: il club della Liga avrebbe già avviato contatti con. Matthijs de, difensore della Juventus, ha fatto preoccupare il club bianconero a pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma per il problema fisico rimediato. Per fortuna, in ogni caso, non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

1WinstonSmith1 : Si riferisce alla Polizia? Ha già contattato il prefetto di #trieste per chiedere spiegazioni? - MarinaJu4ever : @gaetpoli7 @daniimpera31 Già contattato dal suo nuovo procuratore Rocco - panicathediszo : Raga voi quando avete chiesto la tesi avevate già materiale oppure avete direttamente contattato il professore? Per… - Roberto44333840 : @LaMerlettaia Li o già contattato anno tutto pieno perché si sono dovuti mettere a disposizione del covid se no sar… - _thegod_father : @DomPepemoderato Ovviamente già hai contattato chi di dovere se Junto Lee dovesse grattarsi le palle in questa sessione di mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Già contattato Lega: "Conflitto di interessi per un assessore". Lorenzetti: "È in aspettativa, il problema non esiste" MONTIGNOSO " "Il sindaco di Montignoso ha annunciato la propria giunta e già emergono le prime criticità del suo nuovo mandato. Il nuovo assessore all'ambiente lavora ... contattato dalla Voce Apuana , ...

Chi è Roberto Dipiazza, il sindaco rieletto a Trieste al ballottaggio. Carriera e anni da primo cittadino Al termine dello spoglio, il neo - eletto sindaco triestino ha fatto sapere di aver già contattato il rivale per inziare il nuovo mandato all'insegna della collaborazione. Una votazione di ...

“Già contattato Raiola”: De Ligt, dopo l’infortunio arrivano le voci di mercato SerieANews MONTIGNOSO " "Il sindaco di Montignoso ha annunciato la propria giunta eemergono le prime criticità del suo nuovo mandato. Il nuovo assessore all'ambiente lavora ...dalla Voce Apuana , ...Al termine dello spoglio, il neo - eletto sindaco triestino ha fatto sapere di averil rivale per inziare il nuovo mandato all'insegna della collaborazione. Una votazione di ...